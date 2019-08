Pescadores compensados com 500 mil euros por cabo submarino

Os pescadores de Viana do Castelo que serão afectados pela instalação do cabo submarino que vai ligar o parque eólico flutuante Windfloat à rede eléctrica, em terra, vão receber 500 mil euros como compensação.

O valor foi acordado esta segunda-feira entre o Governo e os pescadores, disse ao PÚBLICO o advogado que os representa, Pedro Meira.

Desta compensação, 400 mil euros serão pagos pela REN, a concessionária da rede de transporte eléctrico, que tem mandato do Governo para a instalação do cabo submarino, e serão suportados pelas tarifas de electricidade, apurou o PÚBLICO. Os restantes 100 mil serão desembolsados pelo consórcio Windplus, liderado pela EDP Renováveis.

“A compensação não se compara com a que foi feita às embarcações costeiras, mas, atendendo às circunstâncias, foi um bom acordo”, disse ao PÚBLICO Pedro Meira, acrescentando que o compromisso deverá ser formalizado “nos próximos dias”.

O desentendimento entre os 28 pescadores e o Governo, mediado pelo presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, ganhou força depois de os promotores do Windfloat terem garantido compensações de um milhão de euros a 16 armadores pelas restrições de pesca na zona do parque eólico, sem que fosse adoptada igual medida para as embarcações locais que ficarão impedidas de pescar nos cerca de 17 quilómetros de extensão (e um km de largo) do cabo submarino.

Num primeiro momento, a proposta feita pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, a estes pescadores que se queixavam de ter ficado à margem das negociações foi de 200 mil euros.

Os pescadores (no início, um grupo de aproximadamente 70, dos quais 28 directamente afectados pela interdição de pesca na zona do cabo e os restantes, das regiões vizinhas, penalizados indirectamente pelo facto de passarem a ter concorrência nas suas águas) rejeitaram a proposta e ameaçaram com medidas que chegaram a incluir o boicote à procissão marítima das festas de Nossa Senhora da Agonia, que se realiza amanhã.

Entretanto, os 28 pescadores conseguiram obter um compromisso do Governo de que a proposta de compensação seria revista e ficou acordado que os cerca de 40 pescadores indirectamente afectados (de localidades como Vila Praia de Âncora, Caminha e Castelo do Neiva) seriam apoiados com medidas que visam especificamente estas comunidades.

As negociações com as tutelas do mar e da energia levaram finalmente a um aumento da compensação, de 200 para 500 mil euros. Destes, 100 mil serão suportados pelos accionistas do Windplus (onde, além da EDP Renováveis, estão Engie, Repsol e Principle Power), enquanto os restantes 400 mil serão, segundo informação recolhida pelo PÚBLICO, diluídos pelas tarifas de electricidade nos próximos 25 anos da duração prevista do projecto nesta fase pré-comercial (que inclui tarifas garantidas de 100 euros por megawatt hora durante esse período).

Entre esta e a próxima semana, o Windfloat deverá conhecer avanços significativos. Por estes dias é esperado que o Windplus possa rebocar, a partir de Ferrol, na Galiza, para a localização do parque, a plataforma flutuante com a primeira das três turbinas. Na próxima semana será a vez de a REN iniciar a instalação do cabo, que chegará por barco. Tudo para que o parque eólico de três turbinas de cerca de 8 megawatts esteja a produzir até ao final do ano e não se arrisque a perder o cheque de 30 milhões de euros conseguido em Bruxelas.

O Governo também destinou entretanto à REN uma verba de 30 milhões de euros, provenientes de fundos comunitários, para as obras do cabo.

A contrapartida nacional do parque eólico são 19 milhões de euros, que têm estado a ser pagos à Windplus pelo Fundo Ambiental. Além disso, o Windfloat recebeu, na fase de testes (com um protótipo de 2 megawatts instalado na Póvoa de Varzim), um subsídio de três milhões de euros do Fundo de Apoio à Inovação.