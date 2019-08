Marcelo promulga Código do Trabalho sem contestar período experimental

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou nesta segunda-feira o diploma que altera o Código do Trabalho, sem pôr em causa o aumento do período experimental de 90 para 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Ao contrário do que era a expectativa do Bloco de Esquerda e do PCP, o Presidente da República deu luz verde ao diploma e optou por não o enviar ao Tribunal Constitucional (TC) para fiscalização preventiva.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a promulgação com o facto de o diploma resultar de um acordo assinado com a maioria dos parceiros sociais (apenas a CGTP ficou de fora) e com os “sinais que se esboçam de desaceleração económica internacional e sua virtual repercussão no emprego em Portugal – nomeadamente no primeiro emprego e no nos desempregados de longa duração”.

O Presidente da República justifica ainda por que razão optou por não enviar a lei que altera o código laboral para o Tribunal Constitucional, como pediam os partidos que apoiam o Governo no Parlamento e a CGTP.

Marcelo Rebelo de Sousa argumenta que o período experimental de 180 dias na contratação sem termo de pessoas à procura do primeiro emprego e de desempregados de longa duração previsto no diploma não é equivalente à norma que em 2008 foi chumbada pelo TC e que alargava o período experimental para todos os trabalhadores indiferenciados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não se afigurando que a fundamentação do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 638/2008, de 23 de Dezembro, respeitante ao alargamento do período experimental para os trabalhadores indiferenciados, valha, nos mesmos exactos termos, para as duas situações ora mencionadas [trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração], o Presidente da República decidiu promulgar o diploma que altera o Código de Trabalho (…) e respectiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social”.

A lei agora promulgada alarga de 90 para 180 dias o período de experiência exigido aos jovens à procura de primeiro emprego e aos desempregados de longa duração quando são contratados sem termo e passa a ficar claro que o período experimental “é reduzido ou excluído”, consoante a duração de anterior contrato a termo, de trabalho temporário, de prestação de serviços ou de estágio. O PS tentou introduzir na proposta de lei do Governo um travão para prevenir eventuais abusos por parte das empresas e a definição de trabalhador à procura de primeiro emprego, mas os restantes partidos chumbaram as propostas.

Também nesta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que altera o Código de Processo do Trabalho, adequando-o ao Código de Processo Civil.