EDP Serviço Universal muda de nome para SU Electricidade

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou esta segunda-feira que a EDP Serviço Universal (EDP SU) vai passar a chamar-se SU Electricidade.

A ERSE impôs ao grupo EDP que fizesse uma separação total de designação e imagem entre o grupo EDP e as empresas do grupo que prestam serviços regulados.

Neste caso, a EDP Serviço Universal, que é a empresa que abastece os clientes de electricidade que ainda estão no mercado regulado (e é designada como comercializador de último recurso) passará a ser conhecida como como SU Electricidade.

Muda o nome e muda também a cor associada à empresa, que passa do tradicional encarnado da EDP para o verde.

“A ERSE aprovou uma nova imagem e denominação para a EDP Serviço Universal, que passa a designar-se SU Eletricidade”, anunciou a ERSE.

A entidade liderada por Cristina Portugal destaca que “a medida visa evitar confusão com as demais marcas do grupo EDP e implica a total distinção dos elementos gráficos, cromáticos, simbológicos e comunicacionais daquele comercializador de último recurso”, explica a entidade liderada por Cristina Portugal.

A ERSE refere ainda que a implementação da mudança “assegura a neutralidade de custos para os consumidores de energia eléctrica”.

A mudança anunciada em Dezembro de 2017 concretiza-se assim, depois de a ERSE ter estado a analisar as propostas que a empresa fez à reguladora.

Pendente está ainda a mudança de nome e imagem da EDP Distribuição, a empresa que assegura a distribuição de electricidade à generalidade dos clientes no país. Um impasse que a entidade reguladora tem justificado com o facto de o Governo ter congelado o processo de renovação das concessões eléctricas municipais, que deveriam ter-se concretizado este ano através de concursos.

Para esta mudança, a EDP Distribuição já tem registado nomes como E-Redes (que já adoptou em Espanha, onde também houve obrigatoriedade de separar a imagem), Inodis e Edis, estando a aguardar o registo do nome Endis.