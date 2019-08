Portimonense consegue em Tondela a primeira vitória

O Portimonense subiu ao grupo dos terceiros classificados da I Liga com quatro pontos, a par de Sporting e Boavista, após conseguir em Tondela a primeira vitória no campeonato, por 2-1. A equipa algarvia mostrou mais clarividência na primeira parte, período onde construiu uma vantagem de dois golos, e nos últimos 45 minutos resistiu à pressão dos tondelenses, que apenas conseguiram reduzir na parte final.

Após iniciarem o campeonato com empates a zero, Tondela e Portimonense repartiram o domínio do jogo nos primeiros minutos, mas na parte final da primeira parte os algarvios aproveitaram dois erros defensivos dos tondelenses para conseguirem dois golos: Aylton Boa Morte marcou aos 36’ e assistiu Iury Castilho para o segundo, aos 45’.

Com uma vantagem confortável, o Portimonense baixou o ritmo após o intervalo e o Tondela aproveitou para arriscar e aproximar-se mais da baliza de Ricardo Ferreira. No entanto, a equipa comandada pelo espanhol Natxo González apenas conseguiu reduzir a diferença final, com um golo de Richard Alexandre, aos 83’.