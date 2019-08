Barcelona empresta Philippe Coutinho ao Bayern Munique

O FC Barcelona emprestou o avançado Philippe Coutinho ao Bayern Munique por uma época, confirmaram os dois clubes esta segunda-feira. Os campeões alemães aceitaram pagar 8,5 milhões de euros pelo empréstimo, além do salário do jogador, e asseguraram ainda a opção de compra, por 120 milhões.

Contratado ao Liverpool em Janeiro de 2018 por um valor recorde para os catalães - 120 milhões de euros, mais 40 milhões em variáveis e uma cláusula de rescisão de 400 milhões -, o brasileiro não encontrou espaço na equipa de Ernesto Valverde. Foi perdendo protagonismo, acabando mesmo por ser várias vezes assobiado em Camp Nou. Messi chegou a criticar os adeptos e a pedir união e apoio, depois de os fãs terem assobiado Coutinho num jogo da Liga dos Campeões.

No Bayern, Coutinho vai usar o número 10, que pertencia a Robben, a estrela holandesa que deixou o futebol no final da época.

"O nosso obrigado ao FC Barcelona por concordar com a transferência. Com a sua criatividade e capacidade excepcionais, Philippe é um jogador que vai imediatamente reforçar o nosso Ataque”, afirmou o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.