Ashley Graham está grávida e mostra as estrias

A fotografia mostra um corpo feminino com marcas de estrias. Algumas são novas, diz a modelo plus size Ashley Graham, e são fruto do seu novo estado, o da gravidez. A modelo de 31 anos está à espera do seu primeiro filho e anunciou-o nas redes sociais. A imagem do seu corpo foi bem acolhida pelos seus 8,8 milhões de seguidores e muitos, incluindo famosos, que se juntaram para lhe dar os parabéns pelo estado de graça e por não ter vergonha de mostrar as marcas que a gravidez pode deixar no corpo de uma mulher.

“Iguais, iguais, mas um bocadinho diferentes”, diz a legenda da fotografia onde se vê a barriga e as pernas com as marcas da gravidez que foi anunciada há cinco dias na mesma rede social. As estrias são comuns em mulheres grávidas, mas não estão apenas relacionadas com a gravidez, também surgem quando há mudanças de peso ou mesmo durante a puberdade. Assim como são marcas que podem surgir nos homens.

Depois da fotografia publicada, a modelo recebeu centenas de mensagens de apoio, de gente que se identifica com aquela imagem. A modelo Lily Aldridge respondeu à foto com vários corações, assim como a estrela de Claws, Niecy Nash. A cantora Hillary Scott, da banda Lady Antebellum, respondeu: “Meu Deus, obrigado por isto.”

A modelo é conhecida por partilhar a sua vida com os internautas e, acima de tudo, por promover mais heterogeneidade na indústria da moda, sem vergonha por ser maior do que é previsto e aceite por uma sociedade que continua a apostar em profissionais que são demasiado magras. Ashley Graham é casada com Justin Ervin, 30 anos, há nove anos.