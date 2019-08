Portugal não tem limites para a poluição luminosa

Sim, tal como falamos nos plásticos que bóiam nos oceanos também podíamos (e devíamos) falar na luz que enche o céu. Os dois são poluição, ainda que a luz surja como um parente desprezado nas prioridades ambientais. Apesar de ignorada, a poluição luminosa é um problema mundial que tem sido associado a um impacto prejudicial na saúde humana e nos ecossistemas e que chegou recentemente, pela primeira vez, à Assembleia da República (AR). Os deputados aprovaram uma recomendação ao Governo com um pacote de medidas para mitigar o impacto da poluição luminosa no meio ambiente, uma proposta do PAN.

