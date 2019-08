Um domingo com nuvens, chuva fraca e descida da temperatura no Norte e Centro do país

O sol escondeu-se neste domingo nas regiões Norte e Centro do país: o céu irá manter-se nublado, com vento fraco a moderado e a possibilidade de períodos de chuva fraca até ao início da tarde. Por outro lado, na região Sul o céu deverá manter-se limpo.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam ainda para uma ligeira descida da temperatura máxima este domingo, com as nuvens a pairarem um pouco por todo o território continental. Os termómetros não deverão ultrapassar os 29ºC em Lisboa e os 22ºC em Aveiro e no Porto. Já em Faro, a temperatura máxima será de 34ºC, de acordo com informação disponibilizada no site do IPMA.

O cenário deverá manter-se na segunda-feira, com a semana a começar com céu nublado (especialmente nas regiões Norte e Centro) e uma pequena descida da temperatura nas regiões Centro e Sul. Para segunda-feira, o IPMA prevê uma temperatura máxima de 23ºC no Porto, 22ºC em Aveiro, 23ºC em Leiria, 26ºC em Lisboa e 32ºC em Faro, Évora e Castelo Branco.

É na terça-feira que o tempo deverá melhorar, com as previsões a apontarem para céu pouco nublado ou limpo e uma “pequena subida da temperatura máxima, em especial no litoral Norte e Centro”. Na terça-feira, os termómetros deverão chegar aos 30ºC em Bragança, 27ºC no Porto, 25ºC em Aveiro, 29ºC em Lisboa, 31ºC em Faro e 35ºC em Évora. Já na quarta-feira, o IPMA prevê um ligeiro aumento da temperatura mínima.

Açores sob aviso amarelo devido a chuva forte

As nove ilhas dos Açores vão estar ainda sob aviso amarelo a partir das próximas horas devido às previsões de chuva forte. De acordo com um aviso do IPMA, para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso amarelo vigora entre as 12h (hora local) e as 18h deste domingo.

No grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, devido às previsões de chuva por vezes forte, acompanhada por trovoada, vai estar em vigor entre as 18h e as 21h. Para o grupo Oriental (S. Miguel e Santa Maria) foi emitido aviso amarelo por causa da chuva e trovoada no período entre as 18h de domingo e as 18h de segunda-feira.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um “risco para determinadas actividades”. O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) emitiu um comunicado a recomendar que sejam tomadas medidas de autoprotecção face a estas previsões meteorológicas.

No arquipélago da Madeira, as previsões do IPMA para este domingo apontam para uma temperatura máxima de 28ºC e céu limpo no Funchal e 26ºC de máxima e alguma nebulosidade em Porto Santo.