Aterragem violenta em Ponta Delgada causa danos em avião da Delta Airlines

Um avião da Delta Airlines efectuou este domingo uma aterragem violenta no Aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, causando danos na fuselagem e no trem de aterragem, disseram à agência Lusa fontes do sector da aviação.

Segundo as mesmas fontes, o Boeing 757, proveniente do Aeroporto JFK, em Nova Iorque, Estados Unidos da América, “fez uma hard landing (aterragem dura) na pista 12 do Aeroporto de Ponta Delgada João Paulo II”, na ilha de São Miguel, perto das 9h30 (hora local de Lisboa).

O PÚBLICO tentou contactar a ANA – Aeroportos de Portugal, sem sucesso até ao momento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O forte embate na pista de aterragem provocou danos na fuselagem e no trem de aterragem do avião desta companhia norte-americana, não havendo registo de feridos.

Segundo o Açoriano Oriental, a aeronave está ao serviço da Delta desde Outubro de 2009, tendo já 23 anos.

O voo da Delta com destino a Nova Iorque agendado para 9h45 deste domingo foi, entretanto, cancelado, acrescenta o jornal.