O tempo de aprender com as crises

Na tarde de sábado, no momento em que escrevo, não era ainda possível dar por definitivamente terminada a greve que há mais tempo e com maior intensidade perturbou o país. Mas os sinais pareciam claros: o isolamento do sindicato dos motoristas de matérias perigosas que liderou o movimento chegara a um ponto-limite e as suas energias estariam à beira do esgotamento. Apesar de todo o talento histriónico do verdadeiro líder da greve, o advogado Pardal Henriques – um fenómeno inteiramente novo no mundo sindical, político e mediático português –, seria absolutamente improvável que ele, mesmo acompanhado pela devoção cega dos seus fiéis, conseguisse inverter o equilíbrio de forças em confronto, quando os dois outros sindicatos de motoristas já tinham entrado em acordo com os patrões e, sobretudo, o Governo mobilizara uma task-force ministerial sem precedentes para enfrentar o desafio.

