Bílis negra

No reino do imaginário não existe a impossibilidade de o moinho fazer rodopiar os ventos. O leitor que recusar essa inversão, estará a negar os princípios do pensamento onírico. Recusando, esse leitor será capaz de entender uma determinada realidade, mas como entenderá então uma criação? Se uma criação se deve imaginar, como realizar esse exercício de imaginação ignorando as leis fundamentais do imaginário? (1)

Continuar a ler