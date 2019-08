Protesto pacífico toma conta do centro de Hong Kong

Pelo menos dezenas de milhares de pessoas juntaram-se no parque Vitória, no centro de Hong Kong, para mais uma manifestação na 11ª semana de protestos, debaixo de chuvadas intensas. “Está um calor infernal e está a chover. É uma tortura vir para aqui, para ser honesto. Mas temos de vir, não temos escolha”, disse à Reuters um estudante de 24 anos chamado Jonathan. “Temos de continuar até que o governo nos respeita como merecemos.”

É com este espírito que as pessoas continuam a vir para a rua, apesar de haver tropas chinesas concentradas no outro lado da fronteira, na China continental, em manobras que Pequim diz terem a ver com o aniversário da criação da China comunista.

Espera-se uma grande afluência à manifestação deste domingo, pois foi convocada pela Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH), que em Junho conseguiu juntar milhões nas ruas. A porta-voz e vice-coordenadora da FCDH, Bonnie Leung, disse à Lusa que é necessário voltar a focar a luta nas exigências iniciais e em promover protestos pacíficos maciços como aquele que, em 16 de Junho, juntou cerca de dois milhões de pessoas, um número que representa quase um terço da população da ex-colónia britânica, administrada desde 1997 pela China.

A multidão no Parque Victoria juntou-se de forma pacífica, com cartazes que dizem “libertem Hong Kong” e “Democracia já”, e muitos guarda-chuvas, por causa da chuva, relata a Reuters. Há muitos idosos, jovens e famílias com filhos, alguns bebés.

Apesar de os organizadores da manifestação não terem tido autorização para marchar pela cidade, são tantas as pessoas, descreve a agência noticiosa, que não cabem no parque, e estão a espalhar-se pelas ruas à volta do parque, gritando palavras de ordem que apelam à demissão da chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam.