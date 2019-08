Espanha aceita receber o navio Open Arms em Algeciras

O Governo espanhol ofereceu o porto de Algeciras, na Baía de Gibraltar, para o que o navio humanitário Open Arms desembarque os 107 imigrantes salvos do mar que ainda tem a bordo. É a única alternativa que surgiu, perante a intransigência do ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, em permitir sequer que o navio atraque num porto de Itália.

O problema é chegar lá. “De Lampedusa a Algeciras são sete dias de navegação, é inverosímil viajar com 107 pessoas a bordo nas condições em que estamos”, disse Roberto Gatti, presidente da associação Open Arms, que detém o navio, citado pelo jornal La Repubblica. Os alertas sobre o estado de saúde, e o desespero dos imigrantes a bordo, têm-se multiplicado. Quatro pessoas lançaram-se à água, tentado alcançar a costa da ilha de Lampedusa a nado.

Há um plano para distribuir os imigrantes por seis países da União Europeia, incluindo Espanha e Portugal, que já se disponibilizaram para os receber. Esta crise humanitária aterrou no meio dos sismos políticos que abalam o Governo italiano, e fracturam a coligação entre a Liga (extrema-direita, de Salvini) e o Movimento 5 Estrelas (formação anti-sistema, de Luigi di Maio, e da qual o primeiro-ministro Giuseppe Conte é próximo).

Sábado, em resposta a cartas do primeiro-ministro Conte, Salvini acedeu a permitir o desembarque os 27 menores a bordo – mas “com desagrado”, sublinhou. É a primeira vez que um país da União Europeia recusa o desembarque de imigrantes quando já há um esquema para os distribuir por vários países, que nem sequer inclui o país de desembarque.

Nem Itália nem Malta aceitaram receber o Open Arms com os imigrantes resgatados no Mediterrâneo, salvos pelo navio humanitário ao largo da Líbia.

“Os portos espanhóis não são os mais próximos nem os mais seguros para o Open Arms, mas nestes momentos Espanha é o único país disposto a acolhê-lo, no quadro de uma solução europeia”, diz um comunicado do Governo de Madrid, citado pelo jornal El País.