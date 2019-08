Incêndio na ilha de Gran Canária obriga a evacuar duas mil pessoas

Um incêndio de grande dimensão obrigou a retirada de duas mil pessoas das suas casas, no centro da ilha de Gran Canária, este sábado.

De acordo com o conselheiro das Administrações Públicas, Justiça e Segurança da ilha, Julio Pérez, este é o terceiro maior incêndio registado, nos últimos oito dias, na ilha situada no oceano Atlântico.

Em conferência de imprensa, ao final da noite de sábado, Pérez afirmou ser difícil fazer uma previsão sobre a evolução do fogo durante as próximas horas, alertando que a noite podia “ser complicada”. No sábado, a temperatura máxima rondou os 40ºC, com rajadas de vento forte, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O fogo tem duas frentes activas e afecta já uma área superior a 500 hectares, segundo o diário El Mundo. No local estão 250 efectivos a combater as chamas (150 membros da unidade militar de emergência, aos quais se somam bombeiros e equipas de outras ilhas), auxiliados por 11 meios aéreos.

Por enquanto não estão previstas mais evacuações, mas há já populações sinalizadas para o caso de ser necessário retirar estas pessoas das habitações mais próximas.