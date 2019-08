Ataque em casamento faz pelo menos 63 mortos no Afeganistão

Um ataque à bomba durante um casamento em Cabul, no Afeganistão, na noite de sábado, matou pelo menos 63 pessoas e feriu 182, de acordo com as autoridades no local. "Entre as vítimas contam-se mulheres e crianças”, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

Um responsável afegão, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP) indicou tratar-se de um atentado suicida. Uma tese confirmada pelas testemunhas citadas pela BBC, que afirmam ter visto um bombista a detonar explosivos durante o casamento.

As fotografias que circulam nas redes sociais do local mostram corpos espalhados pelo local da festa, entre cadeiras e mesas derrubadas. A explosão aconteceu pelas 22h40 (19h10 em Lisboa), numa zona da cidade onde vivem maioritariamente muçulmanos xiitas.

Um dos convidados do casamento, Mohammad Farhag, contou à à agência noticiosa francesa AFP que tinha estado na zona das mulheres quando ouviu uma explosão enorme na área dos homens.

“Toda a gente correu para fora, a gritar e a chorar”, disse à AFP. “Durante 20 minutos o local estava cheio de fumo. Quase toda a gente na secção dos homens estava morta ou ferida. Ainda agora, duas horas depois da explosão, estão a retirar corpos do local.”

O atentado não foi reivindicado, mas porta-vozes dos talibãs negaram a implicação dos rebeldes no ataque que “condenam veementemente”: “Não há justificação para esta matança brutal e deliberada, com mulheres e crianças como alvos”, escreveu Zabiullah Mujaheed, porta-voz, numa mensagem enviada aos meios de comunicação.

Presidente afegão aponta dedo aos talibãs

O Presidente afegão, Ashraf Ghan, disse, neste domingo, que os talibãs não se podiam imiscuir da culpa pelo atentado suicida “bárbaro” que matou 63 pessoas. “Os talibãs não se podem absolver da culpa porque dão plataforma aos terroristas”, escreveu o Presidente no Twitter.

Os casamentos afegãos, com várias centenas de convidados – e onde os homens ficam em salas separadas das mulheres e crianças –, são um alvo preferencial para os terroristas. A 12 de Julho, pelo menos seis pessoas morreram e 14 ficaram feridas num ataque suicida numa cerimónia na província de Nangarhar, no leste do Afeganistão, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, que tem uma presença crescente no país.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O último ataque à bomba aconteceu há pelo menos dez dias, junto a uma esquadra da polícia de Cabul, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo quase 150. Este ataque foi reivindicado pelos talibãs.

A tensão no país mantém-se, ainda que os talibãs e os EUA (que tem centenas de militares no Afeganistão) estejam a aproximar-se cada vez mais de um acordo de paz, depois de várias reuniões em Doha, capital do Catar.

Na sexta-feira, Donald Trump escreveu no Twitter que “acabou uma reunião sobre o Afeganistão” acrescentando que ambos os lados “procuram chegar a um acordo, se possível!”.