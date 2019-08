Precisamos de passar de um Código da Estrada para um Código da Mobilidade

A dependência do automóvel é um facto verificável nas nossas ruas e estradas, nos inquéritos à mobilidade mas, também, na própria legislação. E numa entrevista dada ao PÚBLICO a propósito de A Cidade das Bicicletas, a autora, Paula Teles, defende que o país deve evoluir, “nos próximos anos, do Código da Estrada para um Código da Mobilidade”, um conjunto de regras novo que dê aos vários modos de circulação no espaço público o destaque que, na legislação actual, é dado ao automóvel.

