A Cidade das Bicicletas é um livro que quer ser rua

Paula Teles voltou a usar uma bicicleta “muito devagarinho” por estes dias. Deixara de o fazer em Julho de 2017, depois de um acidente no Porto. Seguia em passeio com um grupo em duas rodas, ciclovia da Avenida da Boavista abaixo, quando um carro, por sinal bem estacionado, abriu a porta, criando uma barreira na qual ela e parte do grupo foi embater. Culpa de uma via mal desenhada, à qual falta uma distância de segurança entre a pista e os automóveis parados, esta especialista em mobilidade foi parar ao Hospital de Santo António. Culpa de uma via mal desenhada, começou, desde então, a trabalhar no livro que lançou este Verão. Chamou-lhe A Cidade das Bicicletas.

