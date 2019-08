Santa Clara bate Paços de Ferreira

O Santa Clara alcançou este domingo o primeiro triunfo na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no terreno do Paços de Ferreira, que ainda não somou qualquer ponto.

Thiago Santana (17’) marcou o único golo no Estádio Capital do Móvel e deu os primeiros três pontos à equipa açoriana, que se estreara com uma derrota em casa perante o recém-promovido Famalicão (2-0).

O Santa Clara segue provisoriamente no oitavo lugar, enquanto o Paços de Ferreira, de regresso ao primeiro escalão, acumula duas derrotas, depois da goleada sofrida no terreno do Benfica (5-0), e está no último posto.