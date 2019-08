Pedro Sousa conquista torneio de Meerbusch

O tenista português Pedro Sousa conquistou neste domingo o torneio challenger de Meerbusch, na Alemanha, ao vencer na final o sérvio Pedja Krstin.

Pedro Sousa, primeiro cabeça de série e 148.º do ranking mundial, venceu o encontro por 7-6 (7-4), 4-6 e 6-3, ao fim de duas horas e 21 minutos, num embate em que foi determinante o triunfo no primeiro set, decidido a favor do português no “tie-break”.

Embora o sérvio, de 24 anos e número 239 do mundo, tenha vencido a partida seguinte, Pedro Sousa, 31 anos, fez valer a sua experiência no parcial decisivo e fechou o triunfo no encontro ao segundo match point de que dispôs.