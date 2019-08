Desp. Aves estreia-se a vencer frente ao Marítimo

O Desp. Aves conquistou este domingo a primeira vitória na presente edição da I Liga de futebol, ao vencer na recepção ao Marítimo, por 3-1, em jogo da segunda jornada.

Os avenses adiantaram-se cedo no marcador, através de Rúben Macedo (5’), mas permitiram que o Marítimo igualasse por Jhon Cley (38’), antes de Mohammadi (44’), de penálti, devolver a vantagem à equipa da casa. Welington Júnior (50’) encarregar-se-ia de estabelecer o resultado final no início do segundo tempo.

A vitória permitiu ao Desp. Aves, que na ronda inaugural perdeu com o Boavista (2-1) no Bessa, assumir provisoriamente o quinto posto, com três pontos, enquanto os insulares, que empataram (1-1) na recepção ao Sporting, estão no 13.º posto, com um ponto.