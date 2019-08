Museu da Leica faz renascer a obra de Wolff & Tritschler

Quem olha de fora para a fachada encontra logo as mesmas linhas depuradas, a mesma robustez e simplicidade. Apesar de a forma não ser bem a de um rectângulo, a imitação de um visor por cima da entrada (que serve também de terraço para apreciar as vistas) não deixa dúvidas: é uma casa-câmara e foi feita para celebrar a fotografia e fazer lembrar a Leica, uma marca que ao longo das décadas tem evoluído, procurando manter alguns dos seus princípios fundadores — com o mínimo de parafernália, oferecer a possibilidade de grandes feitos, que é como quem diz imagens marcantes, icónicas.

