Demasiados filhos da mãe? O remédio é ver mais Flight of the Conchords

Há dez anos, acabou-se o que era bom. A segunda temporada da série televisiva Flight of the Conchords tornava-se na última temporada de uma comédia originalmente musical que tinha por base um comentário sonoro sobre a banda-sonora do quotidiano. Não eram covers, eram piadas – lá porque os Pet Shop Boys não viam futuro para as West End Girls, isso não os tornava mais originais do que os Flight of the Conchords a sentir a Inner City Pressure. Agora, e durante 84 felizes minutos, há mais.

