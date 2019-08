De hippie a trendy: como as Birkenstocks puseram o mundo aos seus pés

As sandálias de pêlo de cordeiro são um dos modelos preferidos de Guus. “Uso sem meias, no Inverno”, conta durante uma visita à fábrica de Bernstadt o responsável pela cadeia de valor das plantas de produção da Birkenstock, assumindo o papel de guia. As gargalhadas que se soltam no grupo não têm efeito no rosto sério de Guus, que acrescenta: “É como dormir numa cama quente com a janela aberta.” Estamos em meados de Maio e lá fora o termómetro bate nos oito graus, mas em Janeiro a média de temperatura é negativa nesta zona da Alemanha.

