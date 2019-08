Já houve 37 zonas balneares com problemas na água

A associação ambientalista Zero comparou a qualidade das águas nesta época balnear com as do ano passado e congratulou-se. Até agora, houve menos uma zona balnear com banhos desaconselhados ou proibidos.

Analisando os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, a Zero constatou que há 608 zonas balneares no território nacional. Mesmo que durante um curto período de tempo, já foi desaconselhado ou mesmo proibido tomar banho em 37, menos uma do que em igual período do ano passado.

Sete foram interditadas por um delegado regional de Saúde por haver um risco de contaminação, salienta Francisco Ferreira, professor na área de Ambiente na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e presidente daquela organização fundada em 2015. E 30 foram, algum período, desaconselhadas por causa de análises que ultrapassaram os limites fixados dois parâmetros microbiológicos que são avaliados (Escherichia coli e Enterococus intestinais) ou por terem historiais de, por exemplo, microalgas vermelhas, como aconteceu em Junho com diversas praias no Algarve, em particular as situadas entre Faro e Loulé.

Tendo como ponto de referência o dia 15 de Agosto e comparando esta época balnear com a do ano passado, Francisco Ferreira nota que pouco diminuiu o número de praias com problemas (de 6,3% para 6,1). Fazendo uma análise mais fina dos dados, porém, verifica que o número de zonas balneares por alguma razão desaconselhadas desceu (de 38 para 30). Ao mesmo tempo, houve um aumento (de três para sete) das interditadas por algum delegado regional de Saúde.

Aquele ambientalista chama a atenção para o facto de as contaminações afectarem até o interior do país. São oito zonas balneares interiores e 29 costeiras as que já foram afectadas esta época. O caso persistente, que já soma duas interdições a banhos, é a Praia de Faro-Mar, no concelho de Faro, no Algarve.