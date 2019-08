Rio pede ao Governo para deixar de ser o “elefante na sala” na greve dos motoristas

Rui Rio acusou neste sábado o Governo de ser o “elefante no meio da sala” na questão da crise energética, mas que agora tem a possibilidade de, com “habilidade e inteligência”, conseguir que as duas partes em confronto cheguem a um “ponto de encontro”. O líder do PSD falava em Viseu, um pouco antes de a Antram (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias) ter também anunciado que vai pedir a mediação ao Governo, na sequência da intenção do Sindicato Nacional de Motoristas de Mercadorias Perigosas (SNMMP) de suspender a greve desde que retomada a negociação.

“A única via possível é a do diálogo e do bom senso entre as partes. Havia um elefante no meio da sala, que era o Governo, que estava a criar um ruído e estava a montar um circo, um drama, que só dificultava qualquer solução”, disse o presidente do PSD. Agora, sustentou, “caminha-se para uma posição diferente”. Rui Rio espera que se encontre uma solução nos próximos dias. “Tem de se continuar a tentar e esse é o papel que o Governo deve ter, para deixar de ser o elefante na sala que parte tudo, para ser, como no futebol, aqueles árbitros que nem se dá por eles. Esses são os melhores e era assim que o Governo devia estar, com recato, com sentido de Estado, quase sem se dar pela sua presença. Era a melhor forma de ser um mediador”, reforçou.

O presidente do PSD acusou o Governo por ter criado “um teatro” à volta da greve dos motoristas, tal como o fez nas vésperas das eleições europeias com a questão dos professores, e afirmou que o executivo, apesar de ter “mudado de direcção”, sai “enfraquecido”.

“Nos primeiros dias parecia que ganhava politicamente com isto. Neste momento acho exactamente o contrário, acho que os portugueses perceberam que se montou aqui uma farsa demasiado exagerada com fins eleitorais”, frisou.

Ausências

De regresso à actividade política, Rui Rio deixou também claro que esteve 12 dias de férias, mas não esteve ausente. Riu-se quando confrontado com a frase de António Costa que na sexta-feira lhe desejou que concluísse com “felicidade” o período de descanso e fez uma analogia com o que se passou há dois anos, aquando do incêndio em Pedrógão.

“O que está aqui em causa neste caso era eu entrar ou não num circo mediático durante quatro ou cinco dias. Mas o que esteve em causa quando ele pura e simplesmente não interrompeu as férias foi a morte de mais de 60 pessoas. Foi de infelicidade enorme aquilo que o dr. António Costa ontem referiu e revela que não tinha resposta para aquilo que eu tinha dito”, concluiu Rui Rio.