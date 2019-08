Madeira: CDU aprovou e apresentou manifesto com seis eixos

O manifesto eleitoral da CDU (PCP/PEV) para a campanha eleitoral na Madeira e a próxima legislatura é composto por seis eixos estruturantes que apontam para um novo rumo da autonomia, disse este sábado o cabeça de lista. “A CDU reuniu com os candidatos e aprovou o Manifesto 2019”, revelou Edgar Silva à agência Lusa.

“Novo rumo: autonomia ao serviço dos trabalhadores e do povo” é tema do manifesto da CDU cuja “ideia central aponta para os objectivos de justiça social e justiça ambiental”, acrescentou.

O candidato realçou que este projecto contém os “compromissos prioritários e que nortearão a intervenção dos deputados que sejam eleitores pela CDU para o parlamento regional”, nas eleições legislativas que decorrem na Madeira em 22 de Setembro.

Edgar Silva destacou os “seis grandes vectores do manifesto”, salientando que não constitui “um programa de governo, tratando-se um conjunto de prioridades e compromissos para a próxima legislatura”.

A primeira prioridade é o emprego com direitos, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, indicou, considerando ser uma “questão fundamental”, aprovada no encontro de candidatos.

Em seguida surge “a redução das desigualdades, a eliminação da pobreza e a correcção das assimetrias regionais e locais” e, em terceiro lugar, “a defesa do crescimento económico e da produção regional”.

A lista integra também a “defesa dos serviços públicos”, com destaque para “o serviço regional de saúde e a escola pública”, porque “têm um papel fundamental” para a candidatura da CDU.

“A defesa do investimento público e serviços públicos que são determinantes para o desenvolvimento humano e social, com o objectivo de justiça social” é outra das prioridades enunciadas no manifesto.

Edgar Silva mencionou que o último grande vector é “a preservação da natureza e o combate à mercantilização da natureza”.

“É na base destes seis eixos estruturantes que assumimos depois todo o desenvolvimento de linhas de acção não só na campanha, mas na próxima legislatura a intervenção dos deputados que virão a ser eleitos pela CDU”, vincou o cabeça de lista comunista.

O responsável sublinhou que no cenário político regional o objectivo da única coligação, das dezassete candidaturas entregues no Tribunal da Comarca da Madeira, é “eleger mais deputados”.

A CDU elegeu nas últimas regionais dois parlamentares e considera que será “através de mais deputados que vai corporizar e materializar este manifesto eleitoral”.