Gabinete de Costa responde ao Rio: “O primeiro-ministro não estava de férias em 17 de Junho de 2017”

“Em 17 de Junho de 2017, o primeiro-ministro não estava de férias e no dia 18 de manhã estava em Pedrógão reunido com os presidentes de Câmara dos concelhos mais atingidos. Os presidentes de Câmara da Sertã ou da Pampilhosa, por exemplo, podem confirmá-lo. Os deputados do PSD/Leiria também estiveram com o primeiro-ministro quando visitou o posto de comando”. O gabinete do primeiro-ministro respondeu assim à declaração de Rui Rio, segundo a qual Costa não teria interrompido as férias por causa dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017.

O gabinete de Costa fez questão de esclarecer que “nos dias seguintes o primeiro-ministro coordenou os apoios de emergência e a preparação dos trabalhos de reconstrução. Esteve presente com o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e – a seu convite – todos os líderes partidários no primeiro funeral”.

Quanto às férias – um tema introduzido por António Costa na sexta-feira à saída de Belém, em que desvalorizou as críticas do líder do PSD por este se “encontrar de férias” – o gabinete esclarece que o primeiro-ministro, em 2017, “só foi de férias no final do mês, como tinha acertado no princípio do ano com o ministro dos Negócios Estrangeiros, que o substituiu”.