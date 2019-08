Sindicatos independentes?

É a história que nos diz que a divisão dos trabalhadores só beneficia o patronato. Nos tempos mais recentes têm sido criados alguns sindicatos, ditos independentes e ditos democráticos. A minha primeira dúvida é sobre a independência sindical. Será que é possível alguém fundar um sindicato sem quaisquer ideias políticas? Julgo que não.

Outra dúvida que me assalta tem sido levantada por pessoas em geral conotadas com a direita, dizendo que estes novos sindicatos estão a mudar muita coisa. Sendo a direita desde sempre conotada com o patronato, será possível estes sindicatos defenderem realmente os trabalhadores ou terão uma agenda escondida? Não tenho dúvidas que quer os enfermeiros, quer os motoristas de matérias perigosas, têm razão. Já lá vai o tempo em que o objectivo era acabar com a CGTP e, como tal não foi possível, era preciso criar sempre outros sindicatos para enfraquecer esta central sindical. Temos visto o comportamento destes sindicatos a levar os trabalhadores para becos sem saída. Será o que está a acontecer com esta luta dos condutores dos transportes de combustíveis?

Mário Pires Miguel, Reboleira

SNS vs. Privados

Pese embora ter 78 anos e sendo portador de diabetes, nunca até hoje tinha tido necessidade de recorrer a hospitais. Acontece agora, porém, que um problema dermatológico me obrigou a fazê-lo. Como sou titular de seguro de saúde, recorri às urgências de três hospitais particulares e bem assim a outros tantos dermatologistas. Acontece que, quer num caso, quer noutro, foram incapazes de me dar solução eficaz. Mas um dos hospitais teve a honestidade de me encaminhar para o Hospital de Santa Maria. Aqui chegado, foi logo praticamente diagnosticada a doença confirmada por biópsia ao fim de três dias, quando num privado demorava cerca de quatro semanas. Fui, então, confrontado com o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que não conhecia. E não quero deixar de manifestar o meu espanto pelo bom funcionamento do mesmo, já que o Serviço de Dermatologia é praticamente excelente e em que somos tratados até com carinho. Assim, admira-me ouvir, em especial pelos bastonários dos médicos e enfermeiros, só dizer mal, parecendo os mesmos estar ao serviço da saúde privada. Porque também não elogiam o que corre bem no SNS, apesar de todas as dificuldades inerentes ao sistema?

Sérgio Brito, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Luxos e negócios secretos

A suspeita de crimes de corrupção, falsificação de documentos e branqueamento de capitais abateu-se sobre várias figuras do mundo da política, do futebol e da alta finança. Enquanto a Autoridade Tributária deixa pele e osso ao comum dos cidadãos em caso de incumprimento fiscal, gente da alta-roda com dívidas de milhões à banca faz negócios imobiliários milionários. Enquanto não for aprovada lei que criminalize efectivamente o enriquecimento ilícito, a teia da corrupção continua a sufocar medidas de combate aos delitos económicos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim