Nos passos de Aquilino: Terras do Demo, uma geografia sentimental feita território literário

Entre as serras da Nave e da Lapa, entre rios e ribeiros, nasceu da pena de Aquilino Ribeiro Terras do Demo, que de título de livro passou a designar todo um território. “São-no de facto?”, haveria de reflectir. “Suponho que sim, tanto pelo agreste do meio como pela vitalidade furiosa dos seus habitantes.” No centenário da obra, visitamos a região.