Em Tróia, há um refúgio onde se aprende que somos todos “hóspedes do planeta”

No Pestana Tróia Eco-Resort tudo está a 800 metros da praia. A água é cristalina e o areal estende-se no horizonte, ao longo de cinco quilómetros. Lá longe, depois do mar, avista-se a serra da Arrábida, que reluz ao pulsar do sol. De perto, chegam-nos as gargalhadas de uma família refastelada nas toalhas. Quando o calor aperta, há dois caminhos possíveis: um mergulho no mar que convida a banhos, ou uma ida ao bar da praia, mais acima, para fruir do refresco que lhe aprouver.

