“Polémico”, “inconformado”, “singular” — as reacções à morte de Soares dos Santos

“O Presidente da República evoca a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos e o seu relevante papel na vida económica, social e cultural portuguesa, e, pessoalmente consternado, apresenta à Família muito sentidas condolências” — nota no site da Presidência da República

“Habitou-nos a ser um homem polémico mas também um homem rigoroso, um homem exigente. Polémico e acutilante, um defensor da vida privada (…) É mais um guerreiro que parte” — António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, na RTP

“A morte de Alexandre Soares dos Santos é uma enorme perda para o país e para todos nós. Um grande senhor, no melhor e no mais nobre sentido da palavra. Um legado verdadeiramente extraordinário. Um exemplo para todos” — Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia, no Twitter

“Um homem a quem Portugal deve muito. Empresário realizador, cidadão inconformado, homem de visão, construtor de instituições, semeador de ciência e de cultura. O seu legado é imenso” — José Ribeiro e Castro, ex-líder do CDS-PP, no Twitter