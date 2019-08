Alexandre Soares dos Santos, “um sonhador acordado”

“Nós somos merceeiros, sabe?”, classificou-se uma vez Alexandre Soares dos Santos, a si e ao “seu” grupo Jerónimo Martins, numa apresentação de resultados aos jornalistas, no alto da torre do Campo Grande onde fica a sede da companhia. A afirmação, pronunciada por um dos homens mais ricos de Portugal – alternou anos seguidos com Américo Amorim e Belmiro de Azevedo o pódio da Forbes - era sincera. E também irónica: Alexandre Soares dos Santos, o homem que criou o maior grupo de distribuição portuguesa sabia bem em que país vivia de forma permanente desde 1968.

