Real Madrid supera obstáculos em Vigo

O Real Madrid contrariou as perspectivas mais pessimistas, geradas por uma pré-temporada que esteve longe de convencer, e entrou na Liga espanhola 2019-20 com uma vitória. Em Vigo, os “merengues” impuseram-se por 1-3 e instalaram-se no topo da classificação, tirando também partido da derrota do Barcelona na véspera.

Gareth Bale, que tem sido sucessivamente dado como transferível para Zinedine Zidane, foi lançado no “onze” inicial, mas seria Benzema a inaugurar o marcador, aos 12’. Já perto do intervalo, o Celta conseguiria introduzir a bola na baliza de Courtois, na sequência de dois erros consecutivos de Odriozola, mas o golo acabou por ser anulado por fora-de-jogo.

Aos 56’, Modric teve uma entrada imprudente sobre Denis Suárez e viu o cartão vermelho directo, tornando mais difícil a vida ao Real. Mas a verdade é que, pouco depois, Toni Kroos assinou o momento do jogo e fez o 2-1, com um remate teleguiado, de fora da área, que deixou os “merengues" mais confortáveis no marcador.

Com o Celta a estender-se mais no terreno, o Real ainda voltou a marcar (80'), por Lucas Vázquez (lançado no jogo a meio da segunda parte), sendo que o melhor que a formação de Vigo conseguiu foi reduzir aos 90’, por Iker Losada.