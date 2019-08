Marselha de Villas-Boas empata em Nantes

O Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, continua sem vencer na Liga francesa de futebol, depois de este sábado ter empatado (0-0) na deslocação a Nantes, em jogo da segunda jornada.

Os marselheses, que arrancaram o campeonato com uma derrota caseira frente ao Reims, voltaram a ceder pontos, desta vez no Estádio de la Beaujoire, casa do Nantes, que também tinha perdido na primeira ronda.

O desfecho poderia ter sido diferente para a equipa comandada por Villas-Boas, mas o avançado argentino Dario Benedetto, reforço sonante proveniente do Boca Juniors, desperdiçou uma grande penalidade (31’).