FC Porto quebra fase negativa com goleada

Empurrado pela veia goleadora de Zé Luís, o FC Porto quebrou neste sábado a sequência de duas derrotas com um triunfo robusto sobre o V. Setúbal (4-0), na 2.ª jornada da Liga. Na próxima ronda, os “dragões” disputarão o clássico, no Estádio da Luz, a três pontos de distância do rival.

O avançado cabo-verdiano inaugurou o marcador aos 11’, alargou a vantagem aos 20’ e chegou ao hat-trick aos 63’, num golpe de cabeça que deu o melhor seguimento a um pontapé de canto de Alex Telles.

Pouco depois, Luis Díaz estreou-se a marcar no campeonato, ao emendar para a baliza um cruzamento de Marega, dando maior expressão no marcador à superioridade do FC Porto.