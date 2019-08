Bas Dost a caminho do Eintracht Frankfurt

O Sporting anunciou este sábado ter assinado com os alemães do Eintracht Frankfurt um princípio de acordo com vista à transferência do avançado holandês Bas Dost.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost”, comunicou o emblema de Alvalade.

O internacional holandês era um dos jogadores mais bem pagos do plantel e não tinha sido primeira opção de Marcel Keizer nos últimos jogos.