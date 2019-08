Incêndio na Vialonga mobiliza quase 200 operacionais.

Um incêndio deflagrou na tarde desta sexta-feira em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, perto de Lisboa, encontrando-se ainda em curso pelas 21h23. Àquela hora, estavam no terreno 191 operacionais apoiados por 57 meios terrestres, de acordo com informação disponibilizada no site da Protecção Civil.

Durante a tarde estiveram pelo menos duas aeronaves a auxiliar os bombeiros no combate às chamas. O calor e o vento estarão a dificultar as operações, mas não há casas ameaçadas até ao momento. Uma extensa coluna de fumo era visível em Lisboa e na Margem Sul do Tejo.

O alerta para o incêndio, que deflagrou numa área de mato na zona de Casal dos Estanques, foi dado cerca das 18h30, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Voluntários de Vialonga.