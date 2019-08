CDS quer ser alternativa a PSD e a PS na Madeira

Com o PS a apresentar os seus candidatos regionais num evento este sábado de manhã e a festa de rentrée do PSD-Madeira marcada para a noite, o CDS regional antecipa-se no tiro ao alvo aos seus adversários. Nesta sexta-feira, numa iniciativa partidária, o líder do partido na Madeira, Rui Barreto, deixou claro que os centristas querem apresentar-se como a verdadeira alternativa na região.

“O CDS é uma alternativa ao PSD e ao PS. O CDS não se revê nem no PSD nem no PS. O CDS tem um caminho próprio, vai sozinho a eleições. Fizemos 14 conferências temáticas em que ouvimos 50 especialistas”, disse Rui Barreto, mostrando que o CDS-Madeira seguiu uma estratégia em tudo parecida com a que foi delineada pela líder do partido, Assunção Cristas, no continente, na sequência do congresso de 2018. “O CDS tem um programa próprio e daqui até ao final da campanha vai apresentar uma proposta por dia”, acrescentou.

Rui Barreto aproveitou para destacar o descaramento do PSD por, ao fim de quatro anos “que foram uma desilusão”, vir pedir outra vez “uma maioria absoluta”. O centrista também não poupou o PS. Sobre Paulo Cafôfo (candidato socialista), disse que “traiu os funchalenses”, quando pediu o voto para governar, nas últimas autárquicas, tendo anunciado que iria concorrer às regionais apenas dois meses depois.

No sábado de manhã, o PS-Madeira reúne-se na Ribeira Brava para apresentar publicamente os seus candidatos às regionais. Horas depois, a CDU analisa e vota o manifesto do partido com as linhas programáticas relativas às mesmas eleições. E o PSD tem a sua festa de rentrée agendada para o Largo das Palmeira, Porto Santo, às 21 horas, com discurso do líder regional, Miguel Albuquerque, seguido de um momento musical.