E começou: Greta já está a cruzar o Atlântico de barco

A viagem de Greta Thunberg pelo oceano Atlântico já começou. Esta quarta-feira, 14 de Agosto, a activista sueca partiu de Plymouth, Inglaterra, com destino a Nova Iorque, numa embarcação ecológica, de forma a evitar as emissões de gases de efeito de estufa. Antes de embarcar, a activista e o velejador responsável pelo barco, Boris Herrmann, participaram numa conferência de imprensa. “[A viagem] Não vai ser confortável, mas eu consigo viver com isso”, disse Greta antes de começar a jornada. "A maioria das pessoas iria ficar assustada, mas a Greta não parece estar", afirmou Boris.

A embarcação Malizia II, equipada com painéis solares e turbinas submersas que geram electricidade, vai ser a “casa” da activista durante os próximos dias: “Só tenho que pensar que são duas semanas e que depois volta tudo ao normal.” Greta vai participar na Conferência das Nações Unidas sobre o combate às alterações climáticas, que se realiza em Setembro nos Estados Unidos, e em Dezembro deverá participar num evento no Chile. Greta adiantou ao New York Times que deveria visitar o Canadá e México para conhecer pessoas mobilizadas pela luta contra as alterações climáticas.

Por enquanto, resta-lhe habituar-se à vida no mar. No segundo dia de viagem, a jovem sueca escreveu no Twitter que, apesar de ter sido uma "noite acidentada", dormiu "surpreendentemente bem".