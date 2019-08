Os maus da fita

Os maus da fita são sempre os grevistas, que não têm em conta onde começa e termina a sua liberdade, não indo esta além da de outrem (…). No entanto, toda a comunidade já deveria saber que uma greve, para surtir efeitos práticos, tem de fazer mossa, e, às vezes, de que maneira. Todavia, parece-nos que hoje em dia é possível fazer-se greve não a fazendo, senão o paternalista Governo, defensor do patronato, seja ele qual for, logo impõe a requisição civil, sem saber lá muito bem – ou sabe? – se os representantes patronais estão à altura das suas responsabilidades perante os acontecimentos laborais que ora se levantam. Terminamos com uns singelos versos pensando em Fernando Pessoa, acerca do fingimento: “Se eu fosse um fingidor/ fingia tão completamente/ seria político amador /algo igual a tanta gente/ dando ouvidos aos mais fortes/ em detrimento dos que menos podem.”

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Pedro Pardal Henriques

Soube-se anteontem que 14 motoristas que não cumpriram a requisição civil estariam a ser notificados pelas autoridades. É evidente que a lei tem que ser cumprida, mas Pedro Pardal Henriques anunciou entretanto que, em função daquela notícia, os motoristas não vão cumprir nem serviços mínimos nem requisição civil e, posteriormente, afirmou que não tem medo de poder ser acusado de incitamento à desobediência. Para Pedro Pardal Henriques, ele está somente a falar pelos motoristas e não a incitá-los a não cumprirem os serviços mínimos e a requisição civil decretada pelo Governo. Depois disto tudo, haverá ainda alguém com dúvidas sobre o que quer na realidade este senhor? O Governo tem de, uma vez mais, cumprir e fazer cumprir rigorosamente a lei, não deixando nenhuma margem para dúvidas.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Sem rei nem palavra

Ainda no passado sábado, após as reuniões de motoristas de produtos perigosos, os dirigentes sindicais garantiam uma greve pacífica, ordeira e cumprindo a lei, i.e., serviços mínimos e garantia do não bloqueio de estradas ou pressão sobre os que iriam trabalhar. Conheciam de antemão as consequências do não cumprimento desses serviços, a requisição civil parcial foi necessária, bem como todos sabemos as consequências do desrespeito pela requisição civil.

Aqui chegados, nem a Antram se mostrou digna, porque não ratificou o acordo de Abril, nem os sindicatos, cujo rompimento da requisição civil e boicote dos serviços mínimos foi uma fuga para a frente de forma a criar reais problemas de abastecimento na rede REPA e nos serviços aeroportuários. Não sei quem ganhará este conflito, mas neste momento o capital de confiança e segurança que o Governo havia adquirido evaporará na medida em que o nível dos depósitos começar a baixar e as filas nos postos de abastecimento aumentarem. Na realidade, os motoristas queixam-se do seu rendimento mensal ganhando horas extraordinárias, mas fazendo apenas o seu horário normal não ganharão menos?

Mário Lapa, Lisboa