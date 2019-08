Noruega suspende doações ao fundo para a Amazónia

A Noruega suspendeu o apoio financeiro aos projectos contra a desflorestação no Brasil depois de o governo de Jair Bolsonaro ter bloqueado as operações do Fundo Amazónia, anunciou na quinta-feira o ministro do Ambiente norueguês.

O país escandinavo tem trabalhado de perto com o Brasil na protecção da Amazónia, há mais de uma década, e já doou mais de mil milhões ao Fundo Amazónia, do qual é o maior financiador.

Mas o governo de Bolsonaro mudou unilateralmente a estrutura de governação do fundo e acabou com o comité que selecciona os projectos a apoiar, sem fazer qualquer proposta formal para a composição de um novo comité.

A desflorestação na Amazónia disparou desde que o governo de Bolsonaro foi eleito, no ano passado, e os seus planos para desenvolver a região e acções para enfraquecer a protecção ambiental assustaram os ambientalistas.

A ajuda que o Brasil recebe depende dos resultados das acções para travar a desflorestação e o financiamento de 2018 chegaria aos 300 milhões de coroas norueguesas (cerca de 30 milhões de euros), mas a Noruega não vai fazer o pagamento, confirmou um porta-voz do ministério à Reuters.

A Alemanha também suspendeu o apoio de 35 milhões de euros ao financiamento da preservação da floresta amazónica devido ao aumento do ritmo de desflorestação.

Bolsonaro reagiu de forma irada à notícia e disse que o Brasil não aceita lições dos países doadores. “A Noruega não é aquela que mata baleias lá em cima, no Pólo Norte? Que explora petróleo também lá”, disse aos jornalistas. “Não tem nada a dar exemplo para nós. Pega a grana e ajude a Angela Merkel a reflorestar a Alemanha.”

Ola Elvestuen, o ministro do Ambiente norueguês, disse ao jornal Dagens Naeringsliv que o financiamento será suspenso porque o Brasil quebrou o acordo com a Noruega e a Alemanha ao suspender a administração e o comité técnico do Fundo Amazónia.

No mês passado a Noruega tinha manifestado preocupação com a destruição acelerada da Amazónia e com o futuro deste fundo para proteger a floresta

Sessenta por cento da Amazónia, a maior floresta tropical do mundo, vista como essencial para combater o aquecimento global, é no Brasil.