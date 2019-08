Câmara do Porto tenta resolver ruptura em conduta de água até meio da tarde

Uma conduta de água rebentou na madrugada desta sexta-feira, na Praça da Liberdade, no centro do Porto, afectando o abastecimento desde esta zona até à Boavista, disseram à Lusa fontes do Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto e da empresa Águas do Porto. O alerta foi dado às 2h e a conduta que rebentou, situada junto ao passeio que dá acesso ao Hotel Intercontinental, acabou por provocar condicionamentos no trânsito.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto confirmou à agência Lusa que a ocorrência “fez com que alguns moradores ficassem sem água”, estando a circulação automóvel no local condicionada a uma faixa de estrada.

Conforme se pode ler na página oficial da Câmara do Porto, a empresa municipal Águas do Porto prevê que “o abastecimento esteja gradualmente normalizado até meio da tarde de hoje”. Ainda de acordo com a autarquia, as equipas da Águas do Porto estão a reparar a mesma no local.

As áreas afectadas por esta suspensão temporária, segundo o município, estão confinadas entre a Avenida dos Aliados e a Rotunda da Boavista, a poente da Rua de Cedofeita e a sul da Rua da Boavista, não sendo nem a zona da Ribeira afectada, nem a marginal ribeirinha.