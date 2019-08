Sete ideias para sair esta semana

CALDAS DA RAINHA

Frutos em Caldas

De 16 a 25 de Agosto

Parque D. Carlos I

Prepare-se para atestar a fruteira. Está aberta a 31.ª edição da Frutos - Feira Nacional de Hortofruticultura. A oferta estende-se a cerca de 120 expositores. Se a produção nacional é estrela, a da região do Oeste é rainha – não faltará a pêra rocha nem a maçã de Alcobaça. A acompanhá-las, uma boa provisão de vinhos, queijos e enchidos, sem esquecer o artesanato. Encha o cabaz enquanto vai saboreando algumas das iguarias, porque vai precisar de energia para participar nas muitas actividades paralelas: aulas de fitness, show cookings (com produtos locais e da época), teatro infantil, bio-oficinas e workshops que tanto podem ensinar a reduzir o stress como a produzir um bom azeite, transformar em sabão o óleo usado ou escolher o vinho ideal para cada momento. Tudo com atenção à sustentabilidade, da gestão dos resíduos à iluminação, passando pela proibição dos copos de plástico e pelo incentivo à compra de bilhetes online (quem o fizer, recebe uma ecobox com uma árvore para plantar). Para o remate de cada dia é chamada a música, entregue a Bárbara Bandeira, Banda de Comércio e Indústria com Ana Bacalhau, Wet Bed Gang, Blaya, Raquel Tavares e Rui Veloso, entre outros.

Horário: segunda a quinta, das 18h à 1h; sexta, das 18h às 3h; sábado, das 16h às 3h; domingo, das 16h à 1h.

Bilhetes diários a 5€ (excepto dias 19 e 20, a 4€); passe a 20€

Programa completo aqui.

Foto Multiverse Boris Chimp 504

MATOSINHOS

Há estrelas no Mucéu

Dias 17 e 18 de Agosto

Museu da Quinta de Santiago

De dia, a ciência. À noite, as estrelas. É mais um Mucéu a ocupar a Quinta de Santiago, este ano mobilizado pelo cinquentenário da chegada do ser humano à Lua e apetrechado com actividades à medida de todas as idades e níveis de curiosidade sobre a astronomia. Os jardins enchem-se de ateliês, de “viagens galácticas” em forma de palestras e mesas-redondas com especialistas, de “constelatórios” (constelações desenhadas na relva com fios fluorescentes) e de telescópios para fazer a observação nocturna dos corpos celestes. Mas há outras formas de os ver. Uma é a projecção do universo numa cúpula insuflável ("uma espécie de planetário portátil”, explica a organização). Outra é entrar num Jardim Sonário para escutar o tom futurista da música dos Zurich Dada em concerto ou para assistir a Multiverse, performance em que a dupla Boris Chimp 504 manipula som e imagem em tempo real para recriar psicadelicamente a história de um lendário chimpanzé-cosmonauta.

Horário: das 16h às 20h e das 22h às 2h. Jardim Sonário no sábado, às 23h.

Grátis

Mais informações aqui.

Foto Michelangelo - Infinito

LISBOA

Arte e Itália em ruínas

De 19 a 31 de Agosto

Museu Arqueológico do Carmo

É um ciclo de cinema ao ar livre sem par. Primeiro, por usar como cenário as ruínas do Convento do Carmo; depois, por ter uma programação temática. Falamos do Cinema nas Ruínas. Caravaggio – A Alma e o Sangue, de Jesus Garces Lambert, abre, a 19 de Agosto, a primeira semana. Feita para apreciar A Grande Arte no Cinema, conta com um crítico de arte a fazer a introdução a cada sessão. Seguem-se Michelangelo - Infinito, de Emanuele Imbucci (dia 20); Raffaello, O Príncipe das Artes, de Luca Viotto (21); Tintoretto - Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano (22); Hitler Vs Picasso – A Obsessão Nazi pela Arte (23), de Claudio Poli; e Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu, de Giovanni Piscaglia (24). A segunda semana é inspirada pelo cinema italiano. Começa com Belíssima, de Luchino Visconti (dia 26), e continua com Ontem, Hoje e Amanhã, de Vittorio de Sica (27); O Bom, O Mau e o Vilão, de Sergio Leone (28); Suspiria, de Dario Argento (29); O Carteiro de Pablo Neruda, de Michael Radford e Massimo Troisi (30); e Querido Diário, de Nanni Moretti (31).

Horário: segunda a sábado, às 21h30.

Bilhetes a 8€

Foto DR

VISEU

Estórias brilhantes

De 28 de Julho a 31 de Dezembro

Museu do Quartzo - Monte Santa Luzia

O Cullinan é gigantesco e foi descoberto numa mina sul-africana em 1905. O Sancy andou em cortes europeias (incluindo a portuguesa) nos últimos cinco séculos. O Tiffany é enorme, amarelo e tem a forma de uma almofada. Todos gozam de fama mundial, seja pelo tamanho, pela lapidação ou pelo caminho que percorreram. São alguns dos Diamantes com Estórias (e lendas) preciosas que o Museu do Quartzo dá a ver e conhecer, através de uma exposição em que a observação de réplicas é enriquecida por notas sobre as suas características, histórias, curiosidades e mãos por que passaram.

Horário: terça, das 14h às 18h; quarta a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Grátis

Foto Câmara Municipal de Torres Vedras

SANTA CRUZ

Ande, páre e olhe

De 19 a 24 de Agosto

Santa Cruz não pára de... parar. O Static está de volta para a 13.ª edição. Renovou o subtítulo – chama-se agora Festival de Estátuas Vivas, em vez de Concurso de Homens-Estátua – mas manteve a vocação. Aqui, quem se mexe é o público. Os performers ficam parados. Douradas ou coloridas, históricas ou inventadas, em pose ou a meio de um movimento, as personagens atravessam-se no caminho de quem percorre as vias pedonais do centro da localidade piscatória. Entre os transeuntes está o júri que há-de eleger os dez melhores na arte da imobilidade para se deslocarem à final, a 24 de Agosto, no Largo Jaime Batista da Costa.

Horário: das 21h30 às 23h30.

Grátis

Foto Ale Risorio DR

ODECEIXE E VILA NOVA DE MILFONTES

Estar à beira-mar

De 20 a 24 de Agosto

Em Odeceixe, o convite é para Estar. O acrónimo vale para Encontros de Teatro e Animações de Rua, o festival que chega no Verão para animar toda a vila com aquilo que a Mãozorra (a organizadora) descreve como “uma narrativa deambulatória (...) adaptada a momentos e locais arquitectónicos singulares”. A abertura desta sexta edição faz-se na praia, com Por Seixe Acima, Vamos lá Estar, um espectáculo co-produzido pela companhia anfitriã e pela Santuka na Mata. Aos “palcos” (largo, igreja, miradouro...) irão outros portugueses, como a S.A. Marionetas, o malabarista e equilibrista José Ramos ou o contrabaixista em loop Jorge da Rocha, e estrangeiros como o clown argentino Ale Risorio, o compatriota Rodolfo Castro (autoproclamado “pior contador de histórias do mundo") ou os músicos clássico-humorísticos espanhóis da Lapso Producciones. Alguns poderão ser vistos também em Vila Nova de Milfontes, onde, tal como no ano passado, o Estar ensaia uma extensão em vésperas de atingir Odeceixe.

Horário: terça e quarta, às 22h (Vila Nova de Milfontes); quinta, às 16h30; sexta e sábado, às 19h (Odeceixe)

Grátis

Programa completo aqui.

Foto Enric Vives-Rubio

SESIMBRA

Doçura a potes

De 23 a 25 de Agosto

Parque Augusto Pólvora (Maçã)

Sesimbra aposta em adoçar o paladar. Expõe mel de características únicas, fruto da “predominância de alecrim, tomilho, orégão, murta, esteva e rosmaninho, aliada ao clima ameno da região”. A garantia é dada pela organização da ZimbraMel, uma das maiores feiras do género. No ano do seu 20.º aniversário, instala-se novamente na Maçã, para onde se mudou em 2018, para dar protagonismo ao mel da Península de Setúbal, sem deixar de acolher produções de outras zonas do território nacional. O mel partilha as bancas com outros artigos relacionados com a apicultura: geleia real, pólen, própolis, cremes, sabonetes… À margem dos potes, há pão tradicional, queijo da Azóia e doces regionais à venda. Entre música, artesanato e animação de rua, está ainda montada a habitual Oficina das Abelhas, à espera dos “abelhudos” mais pequenos.

Horário: das 10h às 23h30 (no domingo, até às 21h30).

Entrada livre

Mais informações aqui.

EXTRA: CINEMA

Era uma vez em… Hollywood

Uma viagem à Hollywood de finais dos anos 1960 pela lente de Quentin Tarantino. A nona longa-metragem do realizador, que chega 25 anos depois de Pulp Fiction, mistura os meandros da indústria cinematográfica com crimes da vida real. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Al Pacino fazem parte do luxuoso elenco.