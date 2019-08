Os cachorrinhos da Gazela entre as cinco melhores “especialidades da casa” do mundo

Os cachorrinhos da cervejaria Gazela, situada junto à Praça da Batalha, na Baixa do Porto, foram este ano distinguidos como uma das cinco melhores “especialidades da casa” do mundo nos prémios mundiais de gastronomia The World Restaurant Awards. Na categoria house special, o petisco portuense ficou numa selecção de finalistas ao lado de iguarias de Itália, Índia, Japão e China. Agora, chegou o selo da certificação.

Américo Pinto, proprietário do restaurante premiado, revelou à Fugas estar “muito feliz por este reconhecimento, após tantos anos”. Este tipo de condecoração “é o que nos move”, declarou, acrescentando que a distinção, que já foi inclusive partilhada por Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na sua página do Facebook, “vem sempre a tempo”.

No início deste ano, os cachorrinhos da Gazela conseguiam a nomeação nestes novos prémios dos The World Restaurant Awards. Os prémios distinguiram espaços em todo o mundo em diversas áreas. Apesar de Portugal ter dois nomeados entre os finalistas – os cachorrinhos e comboio gourmet The Presidential, estes não não venceram, mas ficaram-se pela honra de estar ambos entre os cinco melhores do mundo (na categoria da cervejaria venceu uma especialidade italiana do Lido 84 cozinhada em bexiga de porco; na categoria do Presidential, venceu o Refugee Food Festival)​. E, no caso da Gazela, com direito agora a selo de distinção que, como celebrava a autarquia do Porto, chegou esta semana à porta da cervejaria original, na Travessa Cimo de Vila.

Os cachorrinhos, uma especialidade afamada no Porto desde 1962, foram um dos petiscos que o chef Anthony Bourdain provou na última visita que fez ao Porto, em 2017, para gravar um episódio da nona temporada da série de televisão Parts Unknown. O sucesso desta especialidade levou à abertura de uma segunda Gazela, praticamente à frente da outra, com a Praça da Batalha pelo meio.

Foto Nova Cervejaria Gazela, na rua Entreparedes, 8 Nelson Garrido

Os cachorrinhos, que levam salsicha fresca e linguiça envolvidas em queijo e molho especial e que custam 3,40 euros, são uma receita do proprietário e do genro e servem-se num pão “comprido e crocante”, disse Américo Pinto, que assume o rumo da cervejaria há 48 anos. Na famosa cervejaria do Porto servem-se ainda francesinhas, pica-pau e pregos.

The World Restaurant Awards foram criados por dois gastrónomos e jornalistas da área, Joe Warwick e Andrea Petrini, em parceria com a Fine Dining Lovers, cuja edição de lançamento teve lugar em Paris, o berço do restaurante no mundo ocidental, em Fevereiro de 2019. Cecile Rebbot, a directora do evento, revelou, segundo se pode ler na página oficial destes prémios, que a equipa se propôs “a criar um prémio verdadeiramente internacional com uma nova abordagem, reconhecendo a amplitude e profundidade da indústria”.

Foto Na cervejaria servem-se ainda francesinhas, pica-pau e pregos Nelson Garrido