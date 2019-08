A gastronomia do Porto brilha na National Geographic Traveller

De uma selecção de restaurantes a bons sítios para provas de Porto, a revista de viagens da National Geographic destaca a cidade na sua secção Like a local (como um local), publicada online e na edição em papel de Setembro.

Na National Geographic Traveller, edição britânica, surge a abrir o Euskalduna, de Vasco Coelho Santos, com a sua alta cozinha e um menu de dez pratos, “cada um, uma obra de arte”, opinam. A lista inclui ainda o bistrô Almeja, de João Cura, o “carnívoro” Muu Steakhouse e a cozinha com estrelas Michelin de Ricardo Costa no restaurante do Yeatman (duas) e de Pedro Lemos (uma) na Foz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como não se pode ir ao Porto sem provar (e voltar a provar) o vinho que leva o seu nome pelo mundo, a revista indica ainda locais, entre bares e adegas, para saboreá-lo: Graham's, Calém, Portologia, Wine Quay Bar e Touriga são as recomendações.

A secção, que está já disponível no site da NGT, inclui ainda sugestões de Ricardo Brochado, guia de passeios gastronómicos pela cidade com a Taste Food: petiscos e vinhos na Trigo de Campos, sobremesas na Monstra Nacional, o café do Bird of Passage, o jazz vínico do Prova e ainda os vinhos e espaço do Candelabro são as sugestões.