REPA geral ganha seis postos em Lisboa e quatro no Porto

Ao final da manhã, o ministro do Ambiente e da Transição Energética (MATE), Matos Fernandes, anunciou a redução para metade do número de postos prioritários, explicando aos jornalistas que assim ficavam “mais 26 postos ao dispor dos cidadãos” na Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Esta alteração tornou-se válida a partir das 13h, com um despacho conjunto do ministro da Administração Interna (Eduardo Cabrita) e do MATE, entretanto divulgado pela Entidade Nacional para o Sector Energético (ENSE).

Uma vez que nos postos de combustível exclusivos da REPA, na manhã de 16 de Agosto, as disponibilidades de gasóleo estavam nos 44% e as de gasolina nos 61%, entende o Governo que esta evolução “confirma a regularidade e a normalização do abastecimento nestes postos, o que permite flexibilizar o funcionamento dos postos de abastecimento”, lê-se no despacho.

Ouvida a ENSE, o Governo decidiu então que os 26 postos inicialmente considerados exclusivos passassem a poder abastecer o público em geral, aplicando-se o limite máximo de 15 litros de gasolina ou gasóleo para fornecimento a cada veículo automóvel.

Estas entidades também ficaram libertas da obrigatoriedade de funcionar de forma ininterrupta.

Segundo o despacho, ficam libertados dois postos no distrito de Aveiro (Oliveira de Azeméis e Esmoriz), seis em Lisboa (Alfragide, Santa Maria dos Olivais, Ameixoeira, Sacavém, Linda-a-Velha e Vila Franca de Xira), quatro no Porto (Senhora da Hora, Castelões de Cepeda, Nevogilde e Vila Nova de Gaia), dois em Santarém (Nossa Senhora da Piedade e São Nicolau), três em Setúbal (Almada, Lavradio e Setúbal/São Sebastião), dois em Faro (Portimão e Quarteira) e um em Beja (Moura/Santo Agostinho), Braga (Barcelos), Coimbra (Carapinheira), Évora (Vendas Novas), Guarda (Guarda), Leiria (Peniche/Ajuda) e Vila Real (Vila Real).

Matos Fernandes havia revelado em conferência de imprensa que na REPA exclusiva, “os stocks acumulados estão nos 60%”, acrescentando que os 26 postos REPA Exclusiva no país ficarão “localizados onde existe risco de incêndios”.