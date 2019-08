Cinco incógnitas que marcam o quinto dia da greve

Os serviços mínimos vão continuar a funcionar?

No final do quarto dia de greve, enquanto se sucediam as reuniões e as declarações dos principais protagonistas desta greve, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética fazia um ponto de situação sobre os impactos da greve no abastecimento de combustível do país. E dava conta de que a requisição civil tinha sido cumprida “e os serviços mínimos superados”. Durante o quinto dia da paralisação, o Governo continuará a monitorizar eventuais quebras dos serviços mínimos por parte dos sindicatos, agora mais enfraquecidos pela desistência do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM).

