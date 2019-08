Famalicão soma nova vitória e lidera à condição

Uma bomba do defesa Patrick William, na cobrança de um livre directo (66’), garantiu esta sexta-feira, ante o Rio Ave, a segunda vitória (1-0) do Famalicão e a liderança provisória do campeonato, com seis pontos em dois jogos e sem qualquer golo sofrido. No regresso a casa, na condição de primodivisionário, 25 anos depois do último encontro disputado entre a elite, os famalicenses superaram o Rio Ave de Carlos Carvalhal, que fez a estreia na prova.

O equilíbrio imperou numa noite marcada por algumas picardias: o árbitro começou por perdoar uma entrada dura de Nehuen sobre Diego Lopes (23’), poupando depois Tarantini após reacção reprovável e evitando duas expulsões.

Seguiram-se algumas tentativas tímidas de chegar ao golo, em que o remate de Messias à barra da baliza de Defendi foi a mais flagrante. Messias acabaria expulso quatro minutos depois, por travar Lameiras à entrada da área, originando o livre de que resultou o golo de Patrick.

O Rio Ave reagiu e teve um golo anulado a Carlos Mané (86’), por posição irregular. Os vila-condenses dispuseram ainda de uma ocasião de ouro para igualar, mas Filipe Augusto falhou o penálti cometido por Tymon sobre Taremi, aos 90+2’.