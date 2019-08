Daniel Rodrigues travado nos “oitavos”

Daniel Rodrigues teve mais uma forte prestação no The Boys Amateur Championship, chegando pelo segundo ano seguido aos oitavos-de-final da competição, ou seja, ficando entre os 16 melhores de um dos majors de Sub18, que conta com 252 participantes à partida.

O campeão nacional amador foi batido esta tarde pelo inglês Craig Passmore no 19.º buraco, o primeiro do play-off. Contrariou-se o favoritismo do português, que ocupa a 75.ª posição no ranking mundial amador, ao passo que o britânico seu “carrasco” é o n.º 3763.

Dani seguia com três buracos de desvantagem com apenas seis buracos por jogar, mas recuperou, empatou e levou o match a desempate por morte-súbita, acabando por perder no primeiro buraco. De manhã, nos 16 avos-de-final, havia batido o espanhol Alejandro Rodriguez, por 4/2.

Dani passou fase de stroke play e depois eliminou três oponentes no match play antes de perder frente a Passmore num encontro que podia perfeitamente ter vencido.

Mas para o ano estará de volta para tentar segurar finalmente um troféu que já foi conquistado por dois portugueses, Pedro Figueiredo (2008) e Pedro Lencart (2017).

