Costuma ser fácil antecipar o desfecho de um filme no qual, entre vários intervenientes mais ou menos secundários, há um protagonista que colecciona os louros de uma carreira longa e de sucesso. E perante um elenco composto por uns desconhecidos Khruangbin, uma Stella Donnelly a dar os primeiros passos, uns Car Seat Headrest em momento de afirmação e uns Alvvays ainda a ganharem espaço, o mais lógico seria que todos os focos se virassem para o cabeça-de-cartaz que já ganhou todos os galardões que tinha a ganhar. Este filme chama-se Vodafone Paredes de Coura e a figura de proa a que nos referimos são os New Order; facilmente, imaginávamos, a banda que nasceu das cinzas dos Joy Division chegaria ao segundo dia desta 27.ª edição do festival, veria e venceria. E depois de se apagarem as luzes, no final da apropriadamente terminal Love will tear us apart, pouco mais sobraria da história para contar.

